في إطار التعاون الذي ينشده البنك مع المؤسسات التعليمية التي تحرص على تزويد الطالبات والطلبة بالدراسة العملية والعلمية المتخصصة، ونظرا لما ينتج عنه هذا التعاون من منفعة للطالبات والطلبة الدراسين بهدف إعداد جيل واعد من المصرفيين، قام البنك التجاري الكويتي بتوقيع مذكرة تعاون مشترك مع كلية الكويت التقنية.

وقد مثل البنك في التوقيع على هذه المذكرة صادق عبدلله مدير عام قطاع الموارد البشرية بالبنك التجاري، فيما مثل كلية الكويت التقنية نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن العجيل.



وقد جاء توقيع هذه المذكرة تعزيزا لأهداف كلية الكويت التقنية كونها إحدى المؤسسات التعليمية الفاعلة والرائدة في مجال التعليم التقني في الكويت.



وفي هذا السياق، قال صادق عبدالله: سعى البنك إلى تقديم الدعم وفتح قنوات التعاون بين الكلية والبنك من خلال تقديم سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تهدف الى تيسير حصول الطلبة على التدريب الميداني الفصلي للاستفادة من الدورات التأهيلية التي ستسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المالية والمصرفية والتقنية، وذلك بغرض إعطاء أولوية التوظيف للطلبة المتميزين في التدريب للعمل بالبنك تماشيا مع ما يتوافر من شواغر أو وظائف لدى البنك.