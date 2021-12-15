أعلن نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان، عن انضمام الوحدة إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB، الذي يضم 187 عضوا منها 81 سلطة رقابية وتنظيمية للقطاعات المصرفية وسوق رأس المال والتأمين.



وقال السنان في بيان صحافي، إن العضوية ستعزز المبادئ الأساسية لنظام التأمين التكافلي وتطوير واستقرار ومرونة صناعة التأمين التكافلي، مما يترتب عليه خلق بيئة رقابية جيدة من شأنها تصحيح أوضاع القطاع وتوفير حماية للمتعاملين في أنشطة التأمين التكافلي والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاطات التأمين.



وشدد على حرص الوحدة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الإقليمية التي تحافظ على استقرار قطاع التأمين وحفظ حقوق أصحاب الوثائق التأمينية، مبينا أن المجلس هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لجميع قطاعات المالية الإسلامية ومن ضمنها قطاع التكافل.



وأوضح انه سيكون هناك تعاون مشترك من خلال ما يقوم به المجلس بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بصناعة التامين التكافلي، فضلا عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية بمشاركة السلطات الرقابية وأصحاب المصالح المهتمين بهذه الصناعة.



يذكر أن عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية يضم عضوية 187 عضوا يمثلون 57 دولة، و10 منظمات دولية و96 مشاركا في السوق (مثل مؤسسات مالية، وجمعيات مهنية)، كما أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يعد مكملا لعمل لجنة بازل للرقابة المصرفية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين.