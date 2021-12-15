أعرب مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد المري عن فخر البيت بالإنجازات التي حققها خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي المساعدات المالية خلال نوفمبر الماضي (1.626.840) دينارا، قدمت إلى 4805 أسرة.



وذكر المري أن صرف المساعدة يتم وفقا للائحة المساعدات المعمول بها في بيت الزكاة والتي استفادت منها 4805 أسرة خلال نوفمبر الماضي تنقسم هذه المساعدات إلى شهرية ومقطوعة بلغ إجمالي المساعدات الشهرية (401.810 د.ك) استفادت منها 616 أسرة، أما المساعدات المقطوعة فبلغت (1.225.030 د.ك) استفادت منها 4189 أسرة.



وأوضح المري أنه يتم تقديم المساعدات إلى عدة فئات مختلفة في المجتمع والتي تعاني من عدم وجود دخل مالي ولا معيل.