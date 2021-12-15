أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور عبداللطيف البرجس أن المؤسسة الأمنية تبذل كافة الجهود وتسخر كل الإمكانات والطاقات لتقديم الخدمات ذات العلاقة بالجمهور بالجودة والدقة اللازمة.



وأشار اللواء البرجس خلال افتتاح مركز خدمة المواطن في منطقة السلام الى أن وزارة الداخلية لا تألو جهدا في تجهيز قطاعاتها بكافة الإمكانيات من مبان ومراكز خدمة وأنظمة ووسائل معلومات بما يساعدها على تقديم خدمات أمنية متكاملة للمواطنين، سعيا الى الارتقاء بالعمل الأمني بما يواكب العصر ويعبر عن الوجه الحضاري للكويت، موضحا ان مركز السلام مزود بالتقنيات الحديثة التي تحقق تقديم مجموعة من الخدمات بسهولة ويسر من خلال الموظف الشامل.