خديجة حمودة



أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كل المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.



جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي امس لجامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى آرائهم.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي شدد على الطلاب أهمية تنمية الوعي والإدراك لديهم تجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي سواء الداخلية على مستوى الدولة أو الخارجية على المستوى الاقليمي والدولي، وذلك بالتوازي مع تطوير مستواهم العلمي والأكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.



الى ذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائدا للقوات البحرية.



وقرارا جمهوريا بتعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائدا للقيادة الاستراتيجية ومشرفا على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.



صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.