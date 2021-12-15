عبدالعزيز جاسم



قــال نائـــب رئيـس مجلس إدارة اتحاد الكرة أحمد عقلة في تصريح لبرنامج «بين الشوطين»، إن رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف لا يرغب في الاستمرار برئاسة الاتحاد أو الترشح في الانتخابات المقبلة، وحاليا يعمل مع أعضاء مجلس الإدارة لإنهاء بعض الملفات ومنها لائحة النظام الأساسي وذلك للدعوة للانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يعرف شخصيا حتى الآن ما إذا كان سيترشح أم لا وسيجلس مع إدارة ناديه الجهراء بهذا الخصوص.



وعن إضراب الحكام، أكد عقلة أن الحكم الكويتي مظلوم ولا يحصل على حقه بما يتوافق مع عمله وإمكانياته قياسا مع حكام المنطقة، لكنهم استعجلوا في قرار الاضراب «ان كان هناك قرار فعلا»، مشيرا إلى ان «اليوسف لم يقصر ويسعى إلى اعطائهم حقوقهم، كما بحث عن راع لهم حتى يوفي بحقوقهم، ونحن سنعمل في مجلس الادارة على تسهيل وتسريع الأمر، لذلك أقول لإخواني الحكام عليكم بتغليب المصلحة العامة وأموركم طيبة، ونحن إذا وعدنا تعرفوننا جيدا نلتزم بما نقول».



وعن اللائحة الجديدة التي ستنظم عمل انتقال اللاعبين، قال إنها ستحفظ حق النادي واللاعب، موضحا أن النادي الذي لن يوقع مع اللاعب على عقد عند بلوغ سن الـ 18 سيعتبر اللاعب حرا، واذا رفض اللاعب التوقيع مع ناديه رغم استيفاء جميع الشروط فسيوقف اللاعب حتى عمر 21 وبعدها يصبح بإمكانه الانتقال الى أي ناد آخر، وهذه لائحة تنظيمية دولية تضمن حقوق الجميع.



وتطرق عقلة إلى الاستثمار في اتحاد الكرة، والذي بلغ ما يقارب 48 مليون دينار، موضحا أن هناك مبنى جديدا للاتحاد مع ملعب فرعي وسيتم البدء فيه خلال الفترة المقبلة، وستنتقل اللجان العاملة بالاتحاد إلى ستاد جابر مؤقتا في حال بدأت الشركة أعمال الإنشاء.



وأوضح أن هناك حكما موندياليا سيدير نهائي كأس الأمير بين القادسية والكويت الثلاثاء المقبل وهو من أفضل الحكام، بالإضافة إلى حكم أوزبكي سيدير مواجهة العربي وكاظمة في الدوري السبت المقبل.