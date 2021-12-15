العيسى: علاقات قوية مع وكلاء السيارات لخدمة عملائنا والسوق



كرمت شركة مجموعة المطوع والقاضي التجارية الموزع المعتمد لسيارات GAC Motor، بيت التمويل الكويتي «بيتك» في إطار التعاون الكبير بين الجانبين، وتقديرا لجهود «بيتك» وروح المبادرة والتعاون خاصة في متابعة عقود بيع وتأجير السيارات لعملاء «بيتك»، حيث تولي شركة مجموعة المطوع والقاضي التجارية للسيارات الكثير من الاهتمام والرعاية التي يقابلها اهتمام كبير من «بيتك» بشرائح عملائه المختلفة.



وقال المدير التنفيذي للسيارات والمعدات في «بيتك» عاهد مبارك العيسى في تصريح خلال الحفل إن تزايد ثقة العملاء في «بيتك» والخدمات المميزة التي يقدمها ضمن محتوى متكامل من المزايا جعل «بيتك» يحتل مكانة متقدمة في سوق تمويل بيع وتأجير السيارات على مستوى الكويت، مشددا على متانة وقوة العلاقات بين «بيتك» ومورديه من وكلاء السيارات في السوق المحلي، ضمن منظومة التعاون التي يحرص على تنميتها مع كافة شرائح السوق، مستهدفا تحقيق إستراتيجيته لدعم التاجر الوطني والمنتج المحلي، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وخدمة عملائه، حيث يواصل «بيتك» تأكيد دوره كأحد صناع السوق بالمحافظة على حصته السوقية من جانب ودعم أعمال وأنشطة التجار وتقديم خدمات تناسب تطلعاتهم للتوسع والنمو.



وأضاف العيسى إن «بيتك» يوفر الفرصة لعملائه لاقتناء عدد كبير من السيارات من أنواع مختلفة سواء بالشراء او بالتأجير، وهي من التنوع والجودة بحيث تلبي احتياجات العملاء على تنوع مطالبهم، حيث يحتفظ «بيتك» بعلاقات تعاون وتواصل مع معظم وكلاء السيارات، يعززها بتنظيم مهرجانات تسويقية وفعاليات تساهم بشكل ايجابي في تحريك المبيعات وخدمة السوق بشكل عام.



وأشار الى ان «بيتك» قد طور معرضه للسيارات بالشويخ من حيث التصميم والتنظيم الداخلي، بحيث أصبح يضاهى اكبر واعرق المعارض العالمية، وكذلك تم إضافة خدمات جديدة تناسب طبيعة المعرض مثل خدمات التأمين على السيارات المباعة وخدمات المرور وخدمة تحويل المديونية وخدمات خاصة للسيدات، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة القاضي والمطوع - عمر سليمان القاضي إن المجموعة تشعر بالفخر والاعتزاز لتزايد وتيرة التعاون المستمر بينها وبين «بيتك» على مدار سنوات عبر فيها الجانبان عن حرصهما العميق على خدمة عملائهما، ودعم قدرات السوق وإضافة مزايا جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمانها، مشيرا إلى أن «بيتك» صانع سوق رئيسي في مجال السيارات والخدمات والمنتجات الأخرى المرتبطة بها ولا يمكن تجاهله كما أن دوره مؤثر وحيوي وفاعل في مختلف المجالات ولا يبخل بالتعاون وتسهيل العديد من الأمور الهامة في مجال العمل مما يؤكد حرصه المطلق على دعم التاجر الوطني والارتقاء بمستوى الخدمات في السوق بشكل عام.



يذكر أن شركة مجموعة المطوع والقاضي التجارية ترتبط بعلاقات تعاون طويلة وممتدة مع «بيتك» تشمل مجالات السيارات بالإضافة إلى خدمات مثل التأجير وغيرها، كما أن الشركة تعرض سياراتها من أنواع مختلفة في معرض«بيتك» بالشويخ ضمن مجموعة متنوعة من وكالات السيارات الكبرى المتواجدة بالمعرض.



كما جرى خلال الحفل بحث التعاون المشترك بين «بيتك» ومجموعة المطوع والقاضي للسيارات، ومناقشة أفضل فرص النجاح المشتركة والإطلاع والاستفادة من خبرة «بيتك» في مجال تمويل بيع وتأجير السيارات.