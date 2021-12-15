«الافتقار إلى حل سياسي سيجعلنا نلجأ إلى حل عسكري»

سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ينتقد تحركات حلف الناتو، في الدول المجاورة لروسيا، خاصة أوكرانيا، ويؤكد أن هذا لن يستمر.