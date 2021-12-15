«ترك لي خطابا جميلا يوم دخولي المكتب البيضاوي»
الرئيس الأميركي السابق ترامب، في تصريح نادر جديد، يعترف بإعجابه بذكاء الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، رغم انتقاداته العلنية له.
«الافتقار إلى حل سياسي سيجعلنا نلجأ إلى حل عسكري»
سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ينتقد تحركات حلف الناتو، في الدول المجاورة لروسيا، خاصة أوكرانيا، ويؤكد أن هذا لن يستمر.
«يحاولون إلغائي»
د.محمد أوز، الطبيب الأميركي الشهير، ينتقد الإعلام الديموقراطي الأميركي لتوصيفه باسمه التركي الحقيقي - محمد أوز - بدلا من اسمه الإعلامي د.أوز، بعد انتسابه فجأة للحزب الجمهوري الأميركي وترشحه سيناتورا عن فيلادلفيا.