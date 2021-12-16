القاهرة - سامي عبدالفتاح



يبدأ غدا النادي الأهلي رحلة البحث عن اللقب الثامن للسوبر الأفريقي، والدفاع عن لقب هذه البطولة من نسختها الفائتة، حيث تغادر بعثة الفريق غدا إلى الدوحة برئاسة محمود الخطيب، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في 22 الجاري بالدوحة. ومن المقرر أن ينضم لاعبو الفريق الدوليون المتواجدون مع منتخب مصر والمحترف التونسي علي معلول عقب انتهاء مهمتهم في بطولة كأس العرب.



ويخوض الأهلي مباراة اللقب الثامن باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض الرجاء المغربي المباراة باعتباره بطل كأس الكونفدرالية. وسبق للأهلي أن حقق لقب السوبر الأفريقي 7 مرات من قبل في نسخ 2002،2006،2007،2009،2013،2014 و2021، ومن ضحاياه في هذه البطولة المنفردة، فرق أندية الجيش الملكي ونهضة بركان من المغرب والصفاقسي والنجم الساحلي من تونس وليوبارد الكونغولي وكايزر تشيفز الجنوب افريقي، بينما خسر الأهلي لقب السوبر الافريقي مرتين بالعام 1994 أمام الزمالك بهدف نظيف وعام 2016 بعد الخسارة من وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بنتيجة 5-6، علما أن جميع ألقابه تحققت وهو بطل لدوري الأبطال عكس المرة الوحيدة التي حصد فيها لقب الكونفدرالية وخسر اللقب.