مبنى مستدام صديق للبيئة يوفِّر للموظفين بيئة عمل تحفزهم على الإبداع

حجر زاوية في إستراتيجية البنك للاستدامة ونموذج للمباني الخضراء



فاز مقر بنك الكويت الوطني بجائزة «أفضل عقار تجاري للعام» من مجلة ميد ضمن جوائزها السنوية لأفضل المشروعات الانشائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن العام 2021.



يتم تقييم المشاريع من خلال لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين وتقوم بالمقارنة بين المشروعات المقدمة على مستوى المنطقة من حيث جودة العمل ومدى الالتزام بالميزانية وتحقيق رضا العملاء والالتزام بالعمل في بيئة صحية وآمنة.

كما يأخذ التقييم في الاعتبار القيمة المضافة للمشروع طوال دورة حياته على صعيد التصميم والهندسة والبناء ومساهمته الأوسع في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.



ومن بين معايير تقييم المشروعات قياس مدى قدرة المشروع على توفير فرص عمل وفرض تدريبية والدعم الذي يقدمه للشركات المحلية والإنفاق الاستهلاكي والتجاري وكذلك قدرته على نقل المعرفة وتعزيز الابتكار.



ويعد المقر الرئيسي الجديد لبنك الكويت الوطني أحد المعالم الرئيسية الجديدة للحي المالي في قلب مدينة الكويت، حيث يرتفع بطول 981 قدما مقسمة إلى 63 طابقا بمساحة إجمالية تصل إلى 1.36 مليون قدم مربعة.



ويظهر التصميم الخارجي للمبنى الطريقة المبتكرة لكيفية استغلال الهيكل الخارجي للتكيف مع ظروف البيئة.

حيث تم استخدام 28 من الأعمدة الخارجية للتظليل وعدم وصول حرارة الشمس بشكل مباشر إلى المكاتب بينما ترتفع شفراتها نحو السماء، ما يعطي شعورا بالقوة والاستدامة.



ويتركز الهدف الرئيسي من تشييد المقر الرئيسي الجديد للبنك الذي لم ينافس على أن يكون الأكبر والأكثر بريقا بقدر التركيز على أن يكون للبنك مقر رئيسي مستدام وصديق للبيئة يجمع كل الموظفين تحت سقف واحد يوفر لهم بيئة عمل تحفزهم على الإبداع والتفوق.



ويجسد مقر الوطني الجديد مسيرة وتاريخا حافلا بالتفوق وحاضرا يزخر بالتطور والعمل المؤسسي الرائد الذي يقدم نموذج يحتذى للكيانات المصرفية الحديثة، إضافة إلى ما يعكسه من رؤية مستقبلية تهدف الى ترسيخ ريادتنا واستكمال مسار النمو المستدام



كما يمثل المقر الجديد حجر زاوية في استراتيجية الوطني المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة ومنارة سيسترشد بها الجميع في مجال العمارة الحديثة ونموذجا يحتذى للمباني الخضراء، حيث تم تصميم المبنى وإنهاء كل أعمال البناء بما يتوافق مع معايير LEED الذهبية الرائدة في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني الحديثة.



حيث تحسنت كل معدلات استهلاك الطاقة والمياه وانبعاثات الغازات الدفيئة بعد مضي نحو أكثر من عام على انتقال الموظفين للعمل في المقر الجديد للبنك.



وقد أثمرت جهود بنك الكويت الوطني الحثيثة في مجال الاستدامة على مدار السنوات الماضية إدراج مؤسسة فوتسي راسل البنك ضمن قائمة مكونات مؤشر FTSE4Good حيث يعد البنك الوحيد بين البنوك الكويتية المدرج ضمن المؤشر الرائد عالميا في مجال الاستدامة.

كذلك أدرجت مؤسسة Refinitiv العالمية «الوطني» ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية.