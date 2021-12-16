حنان عبد المعبود



كشف الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د.فواز الرفاعي عن برامج جديدة سيتم طرحها هذا العام لتكون ضمن البورد الكويتي، مبينا أن منها برامج زمالة أمراض الدم الاكلينيكي، وزمالة جراحة السمنة.



وقال د.الرفاعي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لدينا عدة برامج جديدة ستطرح هذا العام منها برامج للأسنان ستطرح قريبا منها ما يختص بالتقويم وبرامج أخرى سيتم نقاشها للتأكد من تطابقها مع المعايير العالمية والدولية، وسيتم اعتمادها من مجلس الأمناء ومن ثم فتح باب القبول لها.



كما كشف الرفاعي عن زيارة حالية من المجلس الكندي لاعتماد الخدمات الصحية والتي تأتي في إطار التقييم المؤسسي لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، لافتا الى أن المعهد كان قد حصل على الاعتراف في شهر يونيو عام 2017، وحاليا لتجديد الاعتراف الكندي، هناك زيارة مرئية والتي ستظهر نتائجها خلال فترة من شهرين الى 3 أشهر، وقال «والآن نحن في طور التجديد خاصة أن أنشطة المعهد شهدت طفرة نوعية بالرغم من مواكبتها لجائحة كورونا وغيرها مما شكل تحديات كبيرة، حيث اجتزنا مرحلة مهمة بشكل جيد، كما قمنا بتعزيز القدرات الإدارية بالمعهد وتوظيف عدد من الموظفين والانتقال الى المبنى الجديد في شهر يونيو الماضي وهذه الأمور جميعها مثلت نقلات وطفرات لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية».



وأضاف: كذلك من الإنجازات التحول الرقمي وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، حيث نظمنا بالتعاون معهم دورة «القيادة الصحية نحو التغيير الإيجابي» والتي عقدت لمدة 4 أيام، خلال الأسبوع الماضي، والتي شكلت باكورة التعاون، وستليها أنشطة أخرى أيضا بنفس المستوى في شهري يناير وفبراير وستدور حول مبادئ أخلاقيات المهنة، حيث لن يكون الهدف علمي وطب معالج فقط وإنما ستهتم بالأمن الصحي كامل والسلامة وكذلك الإدارة الصحية والحوكمة الصحية والمعلوماتية والتحول الرقمي، فكل هذه الأمور سيتم التركيز عليها من خلال ورش عمل ودورات تدريبية ستعقد خلال الشهور القادمة ضمن تعزيز قدرات المعهد الإدارية بالإضافة الى دفع البرامج الى الحصول على اعتراف دولي من الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين.