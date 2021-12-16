استقبل رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد جاسم بن ناجي أمس القاضية كريستال شاجيس ملحق التعاون القضائي بالسفارة الفرنسية والقاضية بمجلس الدولة الفرنسي بحضور كل من المستشار فؤاد الزويد والمستشار عادل البحوه أعضاء المحكمة الدستورية.



وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين الكويت والجمهورية الفرنسية، لاسيما في المجالين القانوني والقضائي، وما يؤكد ذلك هو تعيين كريستال شاجيس كملحق تعاون قانوني وقضائي في الكويت، وهي سابقة في الوطن العربي والشرق الأوسط بأن يعين ملحق قضائي ممثلا للجمهورية الفرنسية، وذلك اعترافا وتقديرا للدور القضائي والقانوني المميز للكويت.



وناقش الجانبان أوجه التعاون المستقبلية بين المحكمة الدستورية الكويتية والمجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية الفرنسية في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتعلق بموضوع الاعلام الدستوري وترجمة الأحكام الدستورية الكويتية إلى اللغة الفرنسية، وغيرها من المجالات القانونية والقضائية.