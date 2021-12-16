أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في دولة الكويت، عن فوزها بجوائز الكويت للإبداع بنسختها التاسعة لعام 2021 والمقدمة من الملتقى الإعلامي العربي، وذلك تقديرا لجهودها المتميزة في تقديم الأفكار التسويقية المبتكرة والفيديوهات الدعائية المتميزة والأنشطة والفعاليات التي تبرز مشاركتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات ودورها في تمكين التحول الرقمي.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن الجوائز جاءت على هامش الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة للملتقى، تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وجامعة الدول العربية، والملتقى الإعلامي العربي، وبحضور وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، وشهد تكريم المبدعين والرعاة والمشاركين والمتطوعين وفي مقدمتهم شركة stc.



وأضافت: «وكعادة stc سنويا تلقت هذه الجوائز تقديرا لإبداعاتها في المجال الفني والاعلاني لمبادراتها ومنتجاتها وتثمينا للفعاليات المتواصلة والدعم المستمر الذي قدمته شركة stc للمجتمع الكويتي على مدار العام 2021 كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي محليا وإقليميا».



وأشارت الشركة الى أن هذا التكريم الذي تسلمته مدير عام الاتصال المؤسسي في stc دانة الجاسم نيابة عن الشركة وبحضور فريق العلاقات العامة بالشركة، جاء أيضا تقديرا للأفكار الابتكارية والمبدعة التي طرحتها الشركة من خلال فعالياتها الترويجية والتسويقية والخيرية ومبادراتها المجتمعية.



وذكرت stc أن هذا التقدير جاء نتاج جهود سنوات ممتدة في تعزيز مجموعة الخدمات والمنتجات التي أطلقتها الشركة في السوق بما يرتقي الى طموحات العملاء الكرام بل ويتخطاها.

وقد استندت الشركة لتحقيق تلك الأهداف الى بنية تحتية قوية وممتدة قائمة على شبكات الجيل الخامس 5G الاوسع انتشارا في الكويت، وخبرة وكفاءة مواردها البشرية في توفير أحدث التقنيات والتكنولوجيا في السوق العالمي على أرض الكويت.



وstc كانت لها مساهمات عدة في مجال الصحة والتعليم والرياضة ومبادرات الشباب، وأنها قامت بإطلاق عدد من الأنشطة خلال العام 2021 منها على سبيل المثال رعاية أنشطة اتحاد كرة القدم الكويتية للسنة الثامنة على التوالي، ودعم المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المندرجة تحت مبادرة «وياك»، وكذلك المبادرات المجتمعية مثل «ازهلها» بمناسبة الأعياد الوطنية والحملة الاعلانية لـ «فل قوي»، الترقية الأحدث FULL 5G حصريا ولأول مرة في الكويت ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، التي ترتقي بتجربة شبكات الجيل الخامس 5G إلى مستوى جديد من السرعات الاستثنائية والتغطية المحسنة عبر تكنولوجيا الاتصال المستقلة SA.