احتفل مركز «العب وفكر» للاستشارات النفسية والتربوية، بمناسبة مرور عام على افتتاحه، خلال حفل عشاء في أبراج الكويت، بحضور أعضاء مجلس الأمة د.حسن جوهر وحمد المطر، والشيخة سهيلة الصباح، وعدد كبير من أهالي رواد المركز.



وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز، مطالبين الجميع بدعمه نظرا للدور الإيجابي الكبير الذي يلعبه في تنمية قدرات أولادهم وصقل مهاراتهم على جميع المستويات.



وأعربت مديرة المركز د.عواطف الربيعان، عن فخرها بالصدى الكبير الذي لاقاه المركز منذ تدشينه قبل عام، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعود بالنفع على جميع الرواد، بما يساعد على دمجهم في المجتمع، وتعزيز حضورهم على كل المستويات.