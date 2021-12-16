دارين العلي



حذرت مصادر في وزارة الكهرباء والماء من تقاعس الموظفين عن تحديث بياناتهم ضمن نظام البصمة الجديد وتجاوز المهلة المسموحة للتشغيل الكامل والذي سيتم خلال 6 اشهر من توقيع العقد في أغسطس الماضي.

وقالت المصادر انه بعد الانتهاء من استبدال جميع أجهزة البصمة في المواقع الداخلية والخارجية التابعة للوزارة فإن الموظفين ممن لم يحدثوا بياناتهم سيتعذر عليهم إثبات حضورهم وانصرافهم، ما سيعرضهم للمساءلة القانونية.



ولفتت إلى أن فريق البصمة يقوم بالتعاون مع الشركة المنفذة بشكل تدريجي بتشغيل المواقع المختلفة التي بلغت حتى اليوم 6 مواقع، بالإضافة إلى مبنى الوزارة الرئيسي في جنوب السرة، حيث دخلت هذه المواقع الخدمة كانطلاقة لتنفيذ المشروع.



وأوضحت المصادر انه وبعد تشغيل المبنى الرئيسي يوم الأربعاء الماضي وتشغيل إدارة نظم المعلومات الجابرية بداية الشهر الماضي تم منذ مطلع الأسبوع الجاري تشغيل مواقع جديدة حيث تم تشغيل موقع نظم معلومات صبحان بجهازين، وموقع إدارة صيانة محطات التحويل بمنطقة صبحان



بـ12 جهازا، وإدارة المخازن أيضا في صبحان بـ 4 أجهزة، وكذلك إدارة طوارئ الشبكات في منطقة السلام بـ 5 أجهزة.

وأشارت المصادر إلى أن عدد العاملين الذين أدخلوا بصمتهم حتى الآن نحو 17000 من اصل 27 ألف موظف، ما يستوجب على البقية الإسراع لتفادي الوقوع في مشاكل قانونية.



وأوضحت انه تم إرسال تعاميم مسبقة من قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات بإلزام القطاعات بإبلاغ الموظفين باستكمال الإجراءات لإدراج البصمة وتعريفها، والتي كان مقررا أن تمتد من 15 نوفمبر الماضي إلى نهاية يوم عمل 28 الجاري وفق الجداول لكل قطاع وإدارة.



هذا، وينظم فريق البصمة حملة إعلامية داخلية بالوزارة من إرسال إيميلات ورسائل ونشر بوستات بشكل يومي وبتصاميم مختلفة من إعداد الفريق لسرعة الإنجاز وتشغيل المشروع.