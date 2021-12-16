باهي أحمد



كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاتصالات، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، عن تباين في استخدام الإنترنت من قبل الأفراد في الكويت، حيث ترتبط الأنشطة الأكثر شيوعا التي يقومون بها على الإنترنت بالتواصل مثل: إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني حيث يستخدم 90% من المواطنين تلك الخدمة، ومن الأنشطة الأخرى المرتبطة بالإنترنت والمنتشرة على نطاق واسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبث المحتوى الترفيهي حيث يستخدم 84% من المجتمع تلك الوسائل، اضافة إلى بث المحتوى المباشر والذي يستخدمه 71% من المواطنين، وبالرغم من أن هذه الأنشطة لا تزال السائدة، إلا أن استخدام الخدمات الرقمية مثل: الخدمات المصرفية الإلكترونية ارتفع ليصل إلى 66% في العام الماضي، والتجارة الإلكترونية التي ارتفعت بدورها لتصل إلى 63% من اجمالي المواطنين، كما ارتفع استخدام خدمات التعلم الإلكتروني خاصة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما، قد زاد بصورة واضحة في عام 2020 حيث استخدم 65% من الأفراد في الكويت هذه الخدمات في عام 2020، مقارنة بأقل من الثلث منذ خمس سنوات.



وأضاف التقرير أن نسبة 19% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثير مخاوف شديدة بشأن التعرض المبكر للإنترنت والسلامة الإلكترونية، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ثلث الأطفال في هذه الفئة العمرية يستخدمون الإنترنت من أماكن أخرى غير المنزل أو المدرسة، حيث بلغ عدد الذين يستخدمون الانترنت من المنزل في الكويت 98% ومن الذين يستخدمونه في المنزل أو المدرسة 76%، كما بلغ عدد المستخدمين للإنترنت من منزل آخر 72% ومن المرافق العامة 73% وفي وسائل النقل 72%، مشيرا إلى أن الذين يستخدمون الانترنت من الهاتف الجوال بلغ 97%، بينما وصلت نسبة مستخدمين الانترنت من الحاسوب المكتبي 47% ومن الجهاز اللوحي 30% ومن أجهزة أخرى 40%.