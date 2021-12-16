محمد الجلاهمة



أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرارا وزاريا تضمن استحداث 8 رئاسات تحقيقات وتعديل 3 تحقيقات أخرى، ونصت المادة الأولى من القرار على استحداث كل من (رئاسة تحقيق مدينة جابر الأحمد) و(رئاسة تحقيق منطقة الشعب) و(رئاسة تحقيق منطقة العارضية) و(رئاسة تحقيق مدينة سعد العبدالله) و(رئاسة تحقيق منطقة النعيم) و(رئاسة تحقيق منطقة الفنطاس) و(رئاسة تحقيق مدينة صباح الأحمد) و(رئاسة تحقيق منطقة غرب عبدالله المبارك).



أما المادة الثانية فنصت على تعديل مسميات الرئاسات التالية (رئاسة تحقيق منطقة السرة وقرطبة) و(رئاسة تحقيق منطقة الشهداء) و(رئاسة تحقيق الخدمة الوطنية العسكرية).



من جانب آخر، استقبل الوزير الشيخ ثامر العلي أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين من الجهات العسكرية، برئاسة اللواء م.فيصل مساعد الجزاف، ونائب الرئيس اللواء ركن م. نادر خليل شعبان، وأمين الصندوق العقيد ركن م. مؤيد سيد الرفاعي، وأمين سر الجمعية المقدم ركن م. ركاد عبدالله الظفيري، حيث هنأهم على تشكيل مجلس الإدارة الجديد، معربا عن دعمه وتوفير كل الإمكانات لتحقيق أهدافها وتفعيل دورها للنهوض بالخدمات التي تقدمها الجمعية لمتقاعدي الجهات العسكرية.



وقام مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بعرض الخطط والاستراتيجيات والمعوقات.

وأكد وزير الداخلية على تقديم كل التسهيلات لتطوير أداء الجمعية في ظل وجود كفاءات عسكرية متميزة خدمت الكويت بمختلف المواقع، ومازالت قادرة على العطاء من خلال خبراتها.