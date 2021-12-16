غادر وفد اتحاد الشرطة الرياضي أمس الأول، متوجها إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 45 واجتماع المكتب التنفيذي 110 و111 للاتحاد العربي، اذ ترأس الوفد العميد حقوقي وليد الشهاب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، كما يضم الوفد كلا من العقيد عبدالله الحمر أمين الصندوق، وعماد بهبهاني مدير الاتحاد.



وستقام خلال عمومية الاتحاد العربي للشرطة، انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد، إذ تقدم الشهاب بالترشح لمنصب عضو المكتب التنفيذي.



يذكر أن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشرطة رقم 110 عقد أمس الاول، فيما عقدت العمومية العادية امس على أن يعقد اليوم اجتماع المكتب التنفيذي 111 وانتخابات أعضائه.



وتقدم لعضوية المكتب التنفيذي 11 مرشحا وسيتم اختيار 6 فقط فيما تم تزكية منصب الرئيس لقطر ونائب الرئيس لممثل الجزائر والأمين العام لمصر الدولة التي تستضيف مقر الاتحاد العربي للشرطة.