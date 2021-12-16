أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة يوما وظيفيا خاصا بتوظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بالتعاون مع شركات الاتحاد الكويتي للتأمين متمثلة في قطاع القوى العاملة الوطنية، حيث تم عرض عدد 120 فرصة وظيفية لمختلف التخصصات لحملة مؤهل الثانوي والدبلوم والجامعي ولذوي الخبرة لكلا الجنسين في 12 شركة.



وقد قام ممثلون من شركات الاتحاد الكويتي للتأمين بتقديم الشرح الوافي عن قطاع التأمين وطبيعة الوظائف المعروضة من قبلهم، كما قدموا شكرهم للهيئة على التعاون الذي ساهم في توفير الكوادر الوطنية من الخريجين وأصحاب الخبرة للعمل في هذا القطاع. وقد تم حضور عدد 283 باحثا عن عمل.