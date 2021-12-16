أعرب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عن اعتزازه بقبول عنصر (فنون الخط العربي: المعارف والممارسات والمهارات) على القائمة التمثيلية (للتراث الثقافي غير المادي للبشرية) لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



ونقل الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الانصاري في تصريح صحافي تهاني وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس كامل العبدالجليل لجميع العاملين بقطاع الآثار والمتاحف والفنانين الكويتيين المتميزين في مجال الخط العربي ومندوب الكويت الدائم لدى (اليونسكو) السفير د. آدم الملا.



وأضاف الأنصاري أنه بالإعلان عن تسجيل هذ الملف يصبح ثالث ملف ثقافي للكويت باليونسكو، موضحا انه ملف مشترك بين 16 دولة عربية، ويعتبر مميزا نظرا لتشارك العديد من الدول بتقديمه.



وثمن جهود قطاع الآثار والمتاحف بقيادة الأمين العام المساعد د.تهاني العدواني وكل العاملين في القطاع.



وأفاد بأن الكويت تشارك كممثل للمجموعة العربية في اللجنة الحكومية من (2018-2022) خلال اجتماع الجلسة 16 للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي للبشرية في العاصمة الفرنسية باريس.



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