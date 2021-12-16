تشارك إذاعة الكويت مع الأشقاء في مملكة البحرين ودولة قطر بمناسبة الأيام الوطنية للبلدين، وذلك من خلال تغطية حية عبر محطاتها الإذاعية.



وقال وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف سعد الفندي لـ«كونا» انه احتفاء بالأيام الوطنية لمملكة البحرين ودولة قطر وبناء على توجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي «ان الإذاعة ستكون على مستوى الحدث من خلال تغطية مشاركة الشعب الكويتي الفرحة لأشقائه البحرينيين والقطريين».



وأضاف الفندي أن الإذاعة ستخصص جميع محطاتها للاحتفال، وذلك عبر بث الأغاني الوطنية وإنتاج التقارير الخاصة وذلك ابتداء من يوم غد الخميس الذي يتزامن مع اليوم الوطني لمملكة البحرين ويوم السبت المقبل الذي يصادف العيد الوطني لدولة قطر.



وأوضح أنه تم انتاج أغان وطنية خاصة للأشقاء في مملكة البحرين باسم «بحرين الزين»، وأخرى لدولة أخرى بعنوان «الحرة قطر»، مشيرا إلى أن هذه المشاركات الأخوية من شأنها أن تعزز من أواصر العلاقات بين الشعوب بدول مجلس التعاون الخليجي.



وذكر أنه سيتم تنفيذ بث مشترك بين إذاعتي الكويت والبحرين من خلال عدد من البرامج للمشاركة باحتفالاتهم الوطنية على أن يكون هناك بث مماثل مع إذاعة قطر، مؤكدا أن الهدف من هذا التعاون هو إبراز وتعزيز صور اللحمة الخليجية.



ولفت إلى أنه ستتخلل التغطية المباشرة في إذاعة الكويت بجميع محطاتها مشاركة هاتفية من قبل فنانين وإعلاميين من مملكة البحرين ودولة قطر للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة.



وعبر الفندي عن خالص تهانيه إلى الأشقاء في البحرين وقطر، واصفا هذه الأيام الوطنية بأنها «فرحة للكويت أيضا».