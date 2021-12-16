كرمت الأمانة العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية الهلال الأحمر البحريني متطوعين كويتيين اثنين تقديرا لما قدماه من خدمات في مجال العمل التطوعي خلال جائحة فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19).



وجاء تكريم المتطوعين عبدالله الهندي وزينب القطان في اطار مراسم لتكريم عدد من المتطوعين في دول مجلس التعاون بجائزة العمل التطوعي في ختام فعاليات ملتقى هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية الذي استضافته البحرين بمشاركة هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية وعدد من ممثلي تلك الهيئات والجمعيات، إضافة إلى مشتغلين بالعمل الإغاثي والإنساني من داخل وخارج البحرين برعاية جمعية الهلال الأحمر البحريني.



ومن جانبه، قال المتطوع في جمعية الهلال الاحمر الكويتي عبدالله الهندي في تصريح لـ«كونا» إن العمل الإنساني والتطوعي يعد من أبرز الصفات السامية التي تفخر بها المجتمعات ويعد ممارسة إيجابية تجسد أبلغ معاني التآزر والتماسك والتكافل الاجتماعي.



وأعرب عن سعادته بحصوله على جائزة العمل التطوعي من قبل الامانة العامة لدول مجلس التعاون، مؤكدا ان العمل التطوعي يعتبر مؤشرا لتقدم الأمم وازدهارها «فكلما زادت الأمة تطورا ورقي ازدادت المشاركة في أعمال التطوع والأنشطة الإنسانية».



وأكد ان هذه الجائزة ستسهم في توجيه الطاقات الشبابية الخليجية لما يخدم مجتمعاتهم وبما يعمل على تنمية قدرات ومواهب المتطوعين، إضافة إلى غرس حب العمل التطوعي من خلال تعميق أواصر التواصل بين أصحاب البصمات التطوعية بمختلف الأجيال.



ومن جانبها، قالت المتطوعة الكويتية زينب القطان ان هذه الجائزة تعني لها الكثير «وهي تقدير من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للجهود التي يقوم بها المتطوع الخليجي نظير ما يقدمه في مجال العمل التطوعي والإنساني».



وأوضحت ان الجائزة ستسهم في تعزيز دور العمل التطوعي في دول مجلس التعاون كأحد روافد التنمية المجتمعية من خلال التواصل مع فئات المجتمع والتعرف على احتياجاتهم ومساعدة الدول على تلبية هذه الاحتياجات.



واشارت إلى حرص الامانة العامة في دول مجلس التعاون على دعم جائزة العمل التطوعي كواحدة من المبادرات الخليجية المهمة التي تشجع على العمل التطوعي وتعزز الروابط بين العاملين في هذا المجال على المستوى الخليجي.