قال مندوبنا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) د.آدم الملا إنه تم إدراج ملف (فنون الخط العربي: المعارف والممارسات والمهارات) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية ليونسكو.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الملا لـ «كونا» على هامش اجتماع الجلسة الـ 16 للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي للبشرية.



وأعرب الملا عن سعادته لإدراج الخط العربي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل «خطوة إيجابية تعزز وجود الخط العربي وتحافظ على الهوية العربية».



وأضاف أن هذا هو «ثالث ملف ثقافي للكويت وهو ملف مشترك تاريخي بين 16 دولة عربية حيث إنه يعتبر ملفا مميزا نظرا لتقديمه مع أكبر عدد دول في الوقت نفسه».



وذكر أنه تم تقديم الملف في مارس 2020 بعد العمل عليه لفترة طويلة من قبل المنسقين المعنيين بالملف، مشيرا إلى مشاركة فريق التراث الثقافي غير المادي في إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت في إعداد هذا الملف العربي المشترك بجانب الفنانين الخطاطين في الكويت وموافقتهم عليه.



واختارت الدول العربية المعنية المملكة العربية السعودية منسقا عاما للملف العربي المشترك وذلك تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).