تقدم النائب د.عبد الله الطريجي باقتراح برغبة قال في مقدمته: لما كانت منطقة الرميثية من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ونظرا لوجود الخدمات المشتركة التي تربط المنطقة مع منطقة البدع.



ونظرا لارتفاع نسبة الحوادث المرورية ما ينتج عنها عدد من الوفيات والإصابات لعابري الطريق الذي يفصل بين منطقة الرميثية والبدع، وللحفاظ على أمن وسلامة الأفراد أثناء انتقالهم بين المنطقتين.



ونص الاقتراح على ما يلي:

إنشاء جسر مشاة يربط بين منطقة الرميثية (قطعة 6) ومنطقة البدع مقابل المطاعم والفنادق والأماكن الترفيهية.