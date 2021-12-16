تواصل الفنانة هنا الزاهد، تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها الجديد " أنا وهي"، بمشاركة عدد من أبطاله.

وقال المخرج سامح عبدالعزيز - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل، مضيفا أنه من المقرر أن يدخل غرفة المونتاج والمكساج خلال الأسبوع المقبل، استعدادا لعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية خلال موسم الشتاء الجاري .



وتابع عبدالعزيز أن المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الإجتماعية ويتكون من 15 حلقة، مشيرا إلى أن العمل من بطولة الفنانة هنا الزاهد التي تجسد دور فتاة تعيش في منطقة شعبية تدعى "هند"، وتهوى التمثيل ولديها أخ أصغر منها وخلال الأحداث يقوم شقيقها بسرقتها، وتتوالى الأحداث الدرامية في إطار اجتماعي.



مسلسل "أنا وهي" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.