يستعد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة الكويت لعقد مؤتمر افتراضي بعنوان «التحكيم في الكويت.. آفاق وتحديات» يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي المؤتمر كثمرة من ثمار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان للنهوض بالعملية التحكيمية والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم في الكويت والخليج العربي، وإبراز المكانة الدولية الرفيعة للتحكيم في الكويت، وتعزيز بصمته المميزة على الخارطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.

ويسعى مركز الكويت للتحكيم التجاري وكلية الحقوق من خلال هذا المؤتمر وبمشاركة كل من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وهيئة أسواق المال، إلى توفير مناخ ملائم للحوار والنقاش بين جميع المهتمين وذوي العلاقة للوصول إلى تصور مشترك، سعيا لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم من خلال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.