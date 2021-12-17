يعقوب العوضي



يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد أولى مبارياته التحضيرية في معسكر مونتينيغرو اليوم مع منتخب كوسوفو، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية يناير المقبل.

وكانت تدريبات المنتخب قد انطلقت محليا قبل أسبوع على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش ثم غادر الأزرق إلى مونتينيغرو على أن يختتم مرحلة الاعداد الخارجي في مقدونيا، وسيلعب الأزرق مباراة أخرى مع نفس المنتخب الأحد المقبل ثم سيلتقي مونتينيغرو في مباراتين وديتين قبل المغادرة الى مقدونيا 25 الجاري، حيث يواجه منتخبها ايضا في مباراتين وديتين قبل العودة الى البلاد 31 الجاري.

وأكد نجم المنتخب والكويت صالح الموسوي أن الجهاز الفني يعمل بجهد كبير لإعداد الفريق بصورة جيدة، ونحن كلاعبين نبذل قصارى جهدنا في تنفيذ توجيهات الجهازين الإداري والفني بغية الوصول للحالية الفنية والبدنية المطلوبة.

وحول الإصابات وقبل المغادرة أكد اختصاصي العلاج الطبيعي جيرارد باول أن المنتخب الوطني يسير حسب جدول منتظم من شأنه الحفاظ على صحة اللاعبين، كما لدى اللاعبين وعي رياضي وثقافة عالية والتزام جيد بالتعليمات.