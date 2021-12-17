هادي العنزي



بارك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل ظاهر العدواني للجهازين الفني والإداري لفريق الكويت واللاعبين بعد خسارة فريقه 0-2 أمام الأبيض في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 5 لدوري stc للدرجة الممتازة أول من امس، مضيفا: «عندما تستقبل أهدافا مبكرة في بداية أي مباراة، فمن الصعوبة بمكان العودة مجددا لنقطة البداية، وقد استقبلنا هدفين مبكرين أمام العربي والكويت في الدوري تواليا، ما يضعنا تحت ضغط كبير، وعليه يجب أن يكون تركيز اللاعبين حاضرا منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية أي مواجهة، لتلافي مثل هذه الحالات مستقبلا».



وذكر العدواني أن «الأشاوس» قدم أداء جيدا في فترات متفاوتة من المباراة، مضيفا: أننا لم نوفق في عدد من الفرص المتاحة، ولعل ما زاد من صعوبة التسجيل تأخرنا بالنتيجة، والجودة التي يمتاز بها لاعبو الخصم، ولعل عودة المصابين يوسف سعد، وحسين غملوش ستعطي للفريق دفعة جيدة، لافتا إلى أن أغلب الأهداف التي سجلت في شباك فريقه جاءت نتيجة كرات ثابتة، ما يستدعي معالجة سريعة لهذه المشكلة في الأيام القليلة المقبلة.