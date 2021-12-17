عبدالعزيز جاسم



أرجع مدير الكرة في اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي أسباب الخسارة من القادسية إلى فقدان التركيز لبعض اللاعبين في التمركز ببعض فترات الشوط الأول ما تسبب بدخول هدفين صعّبا من مهمة الفريق في العودة بالشوط الثاني، مشيرا إلى أن المدرب أحمد حيدر أراد الخروج في الشوط الأول بالتعادل السلبي واللعب بتكتيك مغاير في الشوط الثاني لتحقيق نتيجة إيجابية، لكننا واجهنا «الأصفر» الذي يعتبر من الفرق المميزة ونبارك له الفوز.



وأضاف: حاولنا في الشوط الثاني تدارك الأمور وترتيب الأوراق وقدمنا مستوى أفضل لكننا لم نتمكن من تعديل النتيجة، لافتا إلى أن مواجهة الشباب في الجولة السادسة ستكون بمنزلة نهائي وسنسعى من خلالها إلى تحقيق الفوز الأول بالدوري، موضحا أن اليرموك بصدد تغيير عدد من المحترفين بسبب ظروف الإصابة والتعاقد مع آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية.