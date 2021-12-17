عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب القادسية الجزائري خير الدين مضوي أن الفريق حقق فوزا مهماً على اليرموك قبل خوض المباراة النهائية في نهائي كأس سمو الأمير أمام الكويت الثلاثاء المقبل.



وأشار مضــوي إلى أن «الأصفر» ولاعبيه ظهروا بشكل مريح بالمباراة وحقق الفوز بدون صعوبات كبيرة باستثناء الـ 20 دقيقة الأخيرة وهو أمر عادي جدا بسبب التقدم في النتيجة والتفكير في المباراة النهائية ما تسبب بفقدان التركيز نوعا ما، لكن الفوز سيعطينا دافعا معنويا للنهائي، مبينا أن لكل مباراة حساباتها والمبــــاراة النهائيـــة ستختلف حساباتها عن مباراة الدوري، لذلك نتمنى أن نكون في يومنا ونسعد الجماهير.