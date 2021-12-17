حقق الغواص حمد علام الكندري المركز الأول في فئة الستاتيك (كتم النفس) بـ 6.08 دقائق وفي فئة الداينمك (المسافة) بـ 129.94 مترا فيما حقق الغواص أحمد محمد مندي المركز الاول في فئة الرماية تحت الماء بـ 27 نقطة، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الكويت للغوص الحر والرماية تحت الماء التي نظمتها لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي في الحوض الأولمبي في مقر النادي الكائن في السالمية. وجاءت بقية نتائج الجولة التي شارك فيها 36 غواصا بفوز يوسف مكي المويل بالمركز الثاني في فئة الستاتيك (كتم النفس) بـ 4.50 دقائق، وعبدالله مشاري الحماد بالمركز الثالث بـ 4.38 دقائق، وفي فئة الداينمك (المسافة) جاء بالمركز الثاني عبدالله مشاري الحماد ب 113.17 مترا، وعبدالرزاق جاسم البغلي بالمركز الثالث بـ 100 متر، فيما حقق حمد خالد البديوي المركز الثاني في فئة الرماية، وحقق حمد عبدالرزاق الفوزان المركز الثالث. وفي ختام البطولة قام أمين السر العام في النادي خالد الفودري ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد ورئيس اللجنة المنظمة علي الشمالي وعضوا مجلس الإدارة محمد حمزة وفيصل القصير بتتويج الفائزين في البطولة.