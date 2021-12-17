عادل الشنان



دعت وزارة المواصلات مشتركي الخدمة الهاتفية الذين لم يتقدموا بطلب للحصول على خدمة (الألياف الضوئية) في مناطق بيان ومشرف ومبارك العبدالله الجابر (غرب مشرف) للإسراع في استكمال إجراءات تحويل الخدمة من النظام القديم (الكيبل النحاسي) إلى النظام الجديد (الألياف الضوئية) وذلك قبل توقف الخدمة الهاتفية الحالية، موجهة عناية المشتركين من قاطني تلك المناطق السكنية بسرعة الاتصال على مقسم مشرف على الأرقام التالية: (25380000/ 65629838) لتمديد الألياف الضوئية وتركيب جهاز (O.N.T) مجانا قبل توقف الخدمة بسبب تحويل كامل المقسم للعمل بخدمة (الفايبر) بدلا من النظام القديم مع بداية العام القادم 2022.

وأضافت وزارة المواصلات في بيان لها ان فرق العمل الخاصة بها قد واجهت العديد من الصعوبات أثناء تمديد شبكة الألياف الضوئية منها أقدمية التمديدات الأرضية (البايب الداخلي) ورغبة المشتركين في عدم المساس بحدائق منازلهم وصعوبة التواصل مع المشتركين غير المتواجدين في منازلهم.

أوضحت الوزارة ان هذه الاجراءات تأتي سعيا لتحقيق نقلة نوعية في عالم الاتصالات وسرعات الانترنت وكذلك مواكبة التطور العالمي وتقديم افضل الخدمات للجمهور في منطقة بيان ومشرف وغرب مشرف، متقدمة بالشكر لمجلسي ادارة جمعية مشرف التعاونية وكذلك جمعية بيان التعاونية لجهودهم في توعية المساهمين من سكان المناطق بهذه الاجراءات وتشجيعهم على الاسراع بتركيب وتمديد الألياف الضوئية (الفايبر) لأصحاب المنازل التي لم يتم تزويدها بالخدمة.