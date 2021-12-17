«يطلب مني العودة بينما يواعد فتاة أخرى عمرها 22 عاماً»
كيم كارديشيان، النجمة الأميركية، 44 عاما، تقول إنها تستغرب طلب زوجها كاني، العودة إليها، بينما هو يواعد الموديل فانتريا، ذات الـ 22 عاما، وكاني ويست يرد: هي مجرد صديقة عزيزة.
«سأدفع ضرائب أكثر من أي أميركي في التاريخ»
إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يؤكد أن الضرائب التي سيدفعها عن العام الحالي ستكون أكبر من أي أميركي آخر في التاريخ.
«أعيد تسجيل كل أغنياتي القديمة مجدداً»
تايلور سويفت، المغنية الأميركية، تعلن قيامها بإعادة تسجيل أغنياتها القديمة بهدف استعادة حقوقها عليها مجددا.
«لن تصبح ممثلاً عالمياً إلا بعد أن يحبك المشاهدون خارج بلدك كما يحبك أهل بلدك»
أرنولد شوارزنيغير، الممثل الأميركي، في نصيحة للممثل ويل سميث عن كيف يصبح ممثلا عالميا.