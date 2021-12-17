«يطلب مني العودة بينما يواعد فتاة أخرى عمرها 22 عاماً»

كيم كارديشيان، النجمة الأميركية، 44 عاما، تقول إنها تستغرب طلب زوجها كاني، العودة إليها، بينما هو يواعد الموديل فانتريا، ذات الـ 22 عاما، وكاني ويست يرد: هي مجرد صديقة عزيزة.