علي إبراهيم



«مطلوب كويتيون للعمل دوام ثاني... والراتب 200 دينار»، تلك هي خلاصة إعلان توظيف للإدارة المركزية للإحصاء، والتي أعلنت خلاله عن حاجتها لموظفين كويتيين للعمل في فرق العمل التابعة لها بعد الدوام الرسمي وفقا لمجموعة من الشروط.

وتفصيليا، طلبت الإدارة 16 موظفا كويتيا برواتب تتراوح بين 200 و350 دينارا لفريق الإحصاءات التجارية والزراعية والخدمات، من بينها 2 باحث ميداني لإحصاءات التجارة الخارجية بمكافأة شهرية 270 دينارا، و8 مشرفين بـ 300 دينار، و2 باحث مكتبي بـ 270 دينارا، بالإضافة إلى 2 باحث في إحصاءات الثروة السمكية بمكافأة 350 دينارا و2 طباع بمكافأة 200 دينار، بالإضافة إلى 10 باحثين زراعيين بمكافأة 350 دينارا، و2 طباعين لنفس التخصص بـ 200 دينار.

وطلبت الإدارة 3 باحثين لفريق الاحصاءات الاقتصادية وبالتحديد فريق عمل الحسابات القومية، وذلك بمكافأة شهرية تبلغ قيمتها 270 دينارا، على أن يكون الباحث قادرا على تدقيق البيانات بشكل فصلي والنزول إلى الميدان بشكل متكرر لـ 100 شركة.