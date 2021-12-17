انفتاح ما بعد «كورونا» خفض أعداد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية عن إغلاق 221 حسابا بنكيا لـ 215 مواطنا ومقيما في الكويت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك بسبب تقديمهم 626 شيكا من دون رصيد بقيمة تناهز 31 مليون دولار (9.4 ملايين دينار).



ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن بنك الكوت المركزي، اطلعت عليها «الأنباء»، تراجع عدد الشيكات المقدمة من دون رصيد واغلقت بسببها الحسابات في فترة الانفتاح عن فترة الاغلاق وحظر التجول بنسبة 43.5% بنحو 482 شيكا، حيث بلغت أعدادها خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020 والتي شهدت فترة كبيرة من إجراءات الإغلاق بسبب كورونا نحو 1108 شيكا من دون رصيد، مقارنة مع 626 شيكا عن الفترة ذاتها من 2021 والتي شهدت الانفتاح والتعايش مع كورونا.



وكذلك تراجع عدد المواطنين والمقيمين الذين حرروا شيكات من دون رصيد وأغلقت حساباتهم بنسبة 40% خلال فترة الانفتاح مقارنة بفترة اغلاقات كورونا، إذ بلغ إجمالي عدد العملاء المقفلة حساباتهم في الفترة من يناير حتى يونيو 2020 نحو 358 مواطنا ومقيما، مقارنة مع 215 مواطنا ومقيما عن الفترة ذاتها من العام الحالي.