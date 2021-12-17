كمال كبشة لـ«الأنباء»: باكدج عمرة «الويك إند» من 3 إلى 4 أيام متضمنة الإقامة بفنادق 4 و5 نجوم والانتقالات من الكويت للمملكة والعكس

علي إبراهيم



قال الخبير السياحي، كمال كبشة لـ «الأنباء» إن الإقبال على السفر إلى السعودية في عطلات نهاية الأسبوع شهد إقبالا مرتفعا بين المواطنين الراغبين في أداء العمرة.



وأكد كبشة أن تداعيات انتشار ڤيروس كورونا خلال السنتين السابقتين وما واكبه من تعليق حركة السفر بالإضافة إلى الضوابط التي فرضت على أداء المشاعر المقدسة رفعت معدلات الاقبال على السفر لأداء العمرة خلال الفترة الماضية.



وأشار كبشة إلى أن الكثير من المواطنين الذين جدولوا أداء العمرة على تواريخ بعينها، أعادوا النظر في تلك التواريخ خلال الأسابيع الماضية خصوصا مع ظهور ڤيروس كورونا المتحور «أوميكرون» فعجلوا بالسفر لأداء العمرة خوفا من أي إجراءات جديدة قد تتخذ مستقبلا تحرمهم من أداء تلك المشاعر.



ولفت كبشة إلى أن باكدج عمرة «الويك إند» تتراوح أسعاره ما بين 150 و 250 دينارا لمدة من 3 إلى 4 أيام متضمنة الإقامة في فنادق 4 و5 نجوم والانتقالات من الكويت إلى المملكة والعكس.