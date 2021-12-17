الـ «DINE IN» يستحوذ على 60% من المبيعات.. مقابل 40% لخدمة التوصيل إلى المنازل

باهي أحمد

قال رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن حجم الاقبال ومبيعات المطاعم في الكويت عادت كسابق عهدها قبل جائحة «كورونا»، حيث بات حجم الاقبال موازيا لما كان عليه في عام 2019، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المطاعم تم افتتاحها خلال الفترة الماضية بعد اغلاق العديد من المطاعم خلال الجائحة، كما أن المطاعم القديمة في الكويت والتي تزيد مدة تواجدها على 25 عاما لا يتجاوز عددها 20 مطعما.



وأضاف الأربش أن نسبة الاقبال على المطاعم بنظام «DINE IN» يصل إلى 60% مقابل 40% للتوصيل والعمل بنظام «DELIVERY» خاصة أن عددا كبيرا يفضلون الذهاب للمطعم لتناول المأكولات بعد انتهاء الاجراءات الصحية وعودة العمل إلى سابق عهده في المطاعم.