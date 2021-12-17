عاد الفنان محمد منير إلى إحياء الحفلات بعد رجوعه من ألمانيا، وغيابه عن حفلات أعياد الميلاد لما يزيد على العامين، حيث من المقرر أن يحيي حفلا يوم الجمعة 24 الجاري، في أحد فنادق مدينة نصر، ويقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه، حسب مجلة «لها».



وكان منير قد قام بصحبة المطرب المصري - الألماني عادل طويل بجولة فنية في أوروبا استمرت نحو 30 يوما، شارك فيها بعدد من الحفلات، كما زار فريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، وآخر ظهور له كان خلال احتفاله مع الفنان أكرم حسني والكثير من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان حميد الشاعري.



وكان منير قد فجع الفترة القليلة الماضية بوفاة نجل شقيقته معتصم كمال، حيث ظهر وهو يتلقى العزاء في عابدين، واقتصر الحضور على أفراد العائلة والأقارب من النوبيين المتواجدين بالقاهرة من الرجال فقط، حيث بقي جالسا طوال الوقت.



يذكر أن شائعات كثيرة انتشرت في الآونة الأخيرة حول مرض الفنان محمد منير، وتسببت هذه الشائعات في إغضابه، ليوجه رسالة الى رواد «السوشيال ميديا» قال فيها: «بلاش تصدقوا وتتداولوا أي خبر قبل ما تتأكدوا منه».