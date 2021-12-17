كشفت الفنانة مي عمر عن اعمالها الجديدة الفترة المقبلة، وقالت إنها تحضر لمسلسل جديد بعنوان «ملكة المسرح»، بالإضافة لتركيزها على السينما في الفترة الحالية، حيث انتهت من تصوير عدة أفلام.



وأضافت عمر، خلال حديثها لبرنامج MBCTrending، أنها تعمل على 4 أفلام دفعة واحدة، وتتناوب على تصوير مشاهدها بها، وهي: «بنات رزق، بضع ساعات في يوم ما، صغيرين»، بالإضافة لفيلم آخر تحفظت على إبداء تفاصيل بشأنه، إذ إنه في مرحلة التحضيرات الأولية.



وخطفت مي عمر الأنظار إليها مؤخرا، حيث نشرت عدة صور لها من زيارتها لمعرض «أنا عربية» في موسم الرياض مؤخرا، وعلقت على صورها في المعرض برسالة إلى الجمهور السعودي، قائلة: «تشرفت بزيارة معرض (أنا عربية) بالمملكة العربية السعودية، أضخم منصة تجمع المبدعين العرب بموسم الرياض تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ».



واختتمت مي تعليقها على مشاركتها في موسم الرياض وقالت: «جمهور المملكة العربية السعودية شكرا على محبتكم اللي من القلب، بحبكم اد ما بتحبوني واكتر والله حسيت إني بين أهلي وناسي، شكرا هيئة الترفيه على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم إلى لقاء قريب».