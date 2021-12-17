القاهرة - مفرح الشمري

قدم المخرج والمدرب المسرحي دانييل ارباكزويسكي ورشة في المسرح القومي تحت عنوان (الذاكرة والحكي المسرحي) شارك فيها مجموعة من الشباب الواعد تم اختيارهم من خلال لجنة متخصصة.



واعتمد دانييل في الورشة على وجود كل شخص أمام الآخر من أجل معرفة مدى قدراتهم على التواصل الاجتماعي والتعبير الجسدي ومستوى الصوت والتواصل البصري وأيضا معرفة هل هناك نفس المعادلة بينهم، وطلب منهم في نهاية الجزء الأول من الورشة تحضير مشهد مكتوب وممثل ومصور من خيالهم حتى يعرف مدى تخيلهم ويكون تدريبا شخصيا لكل متدرب.



وقال دانييل إن كل شخص ممكن ان يبني رأيه تجاه الآخرين ولابد على المدرب أن يعلم طبيعة الأشخاص، وأثناء التدريب لاحظ دانييل إيجابية المتدربين في الحركة والحكي، ومن وجهة نظره ان المتدرب لابد أن يحارب نفسه في إظهار ما بداخله ويعمل كثيراً على لغة جسدته لان كل هذا يكون سهلا وبسيطا أثناء التمثيل.



وتابع دانييل قائلا: إنها المرة الأولى له في الاشتراك بالمسرح العربي وفضل انه يكون متواجدا في هذه الدورة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لأنها خطوة مهمة جداً له ولبلده وهذه المناسبة تفتح له المجال بالمشاركات العربية وهذا هو هدفه في بداية الأمر، فمشاركته كانت البداية لفتح مجال له لتقديم خبراته كمخرج بولندي ونقل ثقافة مختلفة، وهو سعيد بالتواصل مع أشخاص من الدول العربية ونقل خبراته في العديد من الأعمال المسرحية لأن وجوده في المسرح هو مشواره الأمثل للاكتشاف والابتكار.



دانييل بولندي الجنسية وتخرج في كلية الدراما في فروتسواف، وكلية تعليم المسرح في معهد المسرح في وارسو وحصل على دبلوم دراسات عليا لمديري الثقافة في وارسو، كما حصل على أكاديمية المسرح في التمثيل وتفصيل أشخاص كرتونية، وبعد ذلك كان مديرًا لمسرح البلدية في جليفيس، ومسؤولا عن البرامج التعليمية في المسرح الوطني القديم بكراكوف.