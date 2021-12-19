هنأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثل الكويت في المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية د.محمد الديهان بمناسبة حصوله على منصب نائب رئيس المجمع.



ونقل الناطق الرسمي باسم المجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري في تصريح صحافي تهنئة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس كامل العبدالجليل للدكتور الديهان.



وقال الأنصاري إن المؤتمر العام للمجمع العربي للموسيقى السادس والعشرين انعقد عبر تقنية الاتصال عن بعد بسبب ظروف جائحة كورونا وناقش عدة بنود منها انتخابات الهيئة الرئاسية التي حصل من خلالها ممثل الكويت على منصب نائب الرئيس بواقع 13 صوتا من ممثلي الدول العربية من أصل 17 واحتفظت مصر بالرئاسة بعد التجديد لوزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم.



وأضاف أنه كان للدعم الذي قدمه كل من الوزير المطيري والعبدالجليل الدور الكبير في حصول الديهان على هذه المكانة الفنية المهمة في المجمع العربي للموسيقى، كما أن خبرة الديهان في هذا المجال مشهودة وتؤهله لتقلد هذا المنصب بكل اقتدار وفخر.



بدوره، أشاد د.الديهان في تصريح مماثل بجهود كل من الوزير المطيري وأمين عام المجلس في تفعيلهما كل السبل لتسهيل دور ممثل الكويت في المجمع العربي.



من جهته، وجه أمين عام المجمع العربي للموسيقى د.كفاح فاخوري كتابا هنأ فيه د.الديهان بانتخابه نائبا للرئيس.