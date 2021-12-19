وقع رئيس الاتحاد الدولي للسباحة د.حسين المسلم ونائب رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة العميد محمد الظاهري امس اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين وتوطيد التعاون مع المنظمات الدولية الرياضية.



جـــاء ذلك على هامش اجتماعــات الجمعيــة العمومية العادية للاتحاد الدولي للسباحة التي أقيمت في جزيرة ياس في أبوظبي وتتزامن مع فعاليات بطولة العالم للسباحة التي تختتم منافساتها الثلاثاء المقبل.



وحضر توقيع الاتفاقية الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة العقيد خالد النجار والمدير الفني بلجنة العلاقات العامة والتسويق في الاتحاد العقيد طارق السداني.



وقال العقيد النجار في تصريح إن الاتفاقية جاءت بتوجيهات من رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف انطلاقا من حرصه المستمر على الارتقاء بالمنظومة الرياضية الشرطية ودعم منتسبيها للوصول إلى المنصات العالمية.



وأضاف أن الاتفاقية تأتي بناء على الاستراتيجية العامة التي اعتمدها الشيخ أحمد النواف في الاتحاد لتشجيع واستثمار طاقات منتسبي الشرطة ومشاركتهم في الأنشطة والبطولات الرياضية «لما للرياضة من عوامل إيجابية لعناصر أفراد الشرطة في أداء واجباتهم الأمنية سواء من الناحية النفسية أو الصحية أو البدنية».



وأشار النجار إلى أن الاتفاقية تضمنت توفير الدعم الفني وتبادل الخبرات وإعداد ورش العمل والمؤتمرات وتأهيل المدربين واللاعبين واستثمار المرافق وأحواض السباحة الأولمبية لإقامة البطولات الرياضية عليها.