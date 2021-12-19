فاز رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي العميد حقوقي وليد الشهاب بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الرياضي للشرطة للسنوات الأربع المقبلة (2011 - 2015). جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشرطة الذي تضمن انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد بمشاركة 11 مرشحا من الاتحادات العربية للشرطة حيث حصل الشهاب على 17 صوتا من إجمالي 18 صوتا.



وفي هذا الإطار، أعرب الشهاب عن «امتنانه للثقة الكبيرة التي حصل عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية».



وقال إن المجلس التنفيذي يتطلع إلى ارتقاء رياضة الشرطة العربية وتطوير روابط التعاون والأخوة بين اتحادات الشرطة الأعضاء وتنمية العلاقات والتعارف ونشر الرياضة والتشجيع على ممارستها بقصد تنمية القدرات البدنية والذهنية لمنتسبي الشرطة العرب.



وأضاف أن «المجلس ناقش في أول اجتماع له اليوم اعتماد التعديلات التي تمت على النظام الأساسي في الجمعية العمومية ومناقشة البرنامج الزمني للبطولات والاجتماعات خلال المرحلة المقبلة وتشكيل اللجان العاملة في الاتحاد».