تنوه وزارة الدفاع رئاسة الأركان العامة للجيش هيئة الإدارة والقوى البشرية أنه اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 19 ديسمبر سيتم فتح باب التسجيل للراغبات بالتطوع والالتحاق بشرف الخدمة العسكرية من العنصر النسائي، وذلك عن طريق موقع وزارة الدفاع "فقط"، والخاص بفرع تجنيد المتطوعين على ان يكون على النحو التالي:



١- يتم تقديم طلب التطوع من خلال الموقع وسوف تصل رسالة نصية بقبول طلب المتقدمة.



٢- سوف يتم إرسال رسالة نصية في وقت لاحق تحدد موعد الحضور شخصيًا خلال الاسبوع لتقديم المستندات المطلوبة.



٣- يتم الحضور لتقديم المستندات المطلوبة بمبنى القاعات المتعددة الأغراض في معسكرات المباركية بجانب جمعية وزارة الدفاع.