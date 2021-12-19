اعتدى مستوطن متطرف وجنود الجيش الإسرائيلي بالضرب على سيدة فلسطينية تبلغ 65 عاما، بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وكالة «معا» الفلسطينية.



ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن أحد المستوطنين اعتدى على المسنة الفلسطينية خلال عبورها للشارع قرب الحرم الإبراهيمي، وادعى بأنها حاولت طعنه، وهاجمها الجنود الإسرائيليون، ما أدى إلى إصابتها بحالة من الإغماء، وتم إحضار مسعفين إسرائيليين لإسعافها وجرى اعتقالها.



من جهته، زعم المتحدث باسم حرس الحدود الإسرائيلي ان مستوطنا أصيب بجروح طفيفة بعد أن طعنته فلسطينية بسكين في الخليل جنوب الضفة.



وقال المتحدث الإسرائيلي في بيان إن المرأة التي تعيش في قرية فلسطينية بمنطقة الخليل طعنت بسكين مستوطنا من مستوطنة كريات أربع المجاورة له ويبلغ من العمر 38 عاما. ووقع الهجوم قرب الحرم الإبراهيمي وسط المدينة الفلسطينية، حيث يعيش ألف مستوطن يهودي تحت حماية عسكرية إسرائيلية مشددة.