«تزوجنا لأننا شعرنا بالملل أثناء إغلاقات كوفيد»

أوبري بلازا، الممثلة الأميركية، 37 سنة، تؤكد أنها تزوجت من المخرج جيف باينا، 44 سنة، بسبب ملل إغلاقات كورونا.