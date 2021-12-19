«يهتم بمهامه الملكية، أكثر مما يهتم بمهامه الأسرية»
الأمير هاري، متحدثا عن عدم اهتمام والده الأمير تشالز بمساعدته في مشكلات حياته الخاصة.
«علينا أن نسامح بعضنا من أجل الأطفال»
براد پيت يدعو أنچلينا چولي للمسامحة، من أجل مصلحة أطفالهما معا، في إطار تصاعد المعركة بينهما حول حضانة الأطفال.
«القرود قتلت 250 كلبا انتقاما لقتل كلب قردا رضيعا، وبدأت بمهاجمة البشر»
ستيفاني بويندكستر، باحثة بيئية، تفسر قيام القرود في قرية هندية بممارسة إبادة لكل الكلاب، بل ومهاجمة أطفال البشر المدافعين عن الكلاب.
«تزوجنا لأننا شعرنا بالملل أثناء إغلاقات كوفيد»
أوبري بلازا، الممثلة الأميركية، 37 سنة، تؤكد أنها تزوجت من المخرج جيف باينا، 44 سنة، بسبب ملل إغلاقات كورونا.