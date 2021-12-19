أصدرت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة صالح الملا بيانا امس استنكرت فيه إحالة د.صفاء زمان الى محكمة الجنايات، وطالبت فيه بإلغاء جميع الادعاءات الموجهة اليها ورد الاعتبار لها وقالت في البيان:



لقد فوجئنا باستدعاء د.صفاء زمان للنيابة وإحالتها إلى محكمة الجنايات وما وجه إليها من اتهامات بعيدا عن الحقيقة وذلك على خلفية معلومات ادلت بها في إحدى القنوات التلفزيونية حول نشاط الجمعية الكويتية لأمن المعلومات التي ترأسها وبعض المشاكل الفنية التي قد تواجهها الكويت في حفاظها على معلوماتها الآمنة.



وكان من الواضح أن د.صفاء تقصد اخذ الحيطة والحذر وسد جميع الثغرات للحفاظ على أمن الوطن إلا أن المؤسف أن يأتي من يقلب هذه النوايا الوطنية المخلصة إلى تهم بالمساس في هيبة الدولة وإشاعة الذعر في المجتمع والتأثير على العلاقات الدولية.



لقد كنا نأمل أن تقوم الأجهزة الأمنية بالتواصل مع د. صفاء والاستفادة من علمها وتخصصها والعمل معها على تحسين أوضاع بعض القطاعات لرفع كفاءتها ولم نكن نتوقع أن تأتي بدلا من ذلك كل هذه الاتهامات.



أننا نطالب بإلغاء جميع الادعاءات الموجهة إلى د. صفاء ورد الاعتبار لها مما لقيته ونالته من إيذاء.