هنأت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أبطال نادي الطموح الفائزين، حيث حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية البطل حسن سمير، والمركز الثاني والميدالية الفضية البطلة مريم ذياب في بطولة الماراثون والوكاثون الذي ينظمها مركز العون بالمملكة العربية السعودية، متمنية لهم التوفيق.



بدورها، هنأت رئيس فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح وأعضاء الفريق، نادي الطموح والأبطال الفائزين في بطولة الماراثون والواكاثون التي ينظمها مركز العون بالسعودية، متمنين لهم التوفيق، ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية والخليجية.