فهد المخيزيم: الاتفاقية تمثل قيمة مضافة لمؤسستين رائدتين محلياً وإقليمياً وتتويجاً لتفاهم مشترك

وليد مندني: «الخليج» يسعى لتطوير تجربة عملائه المصرفية وتوفير جميع احتياجاتهم الاستثمارية



في خطوة تهدف إلى خلق سبل تعاون جديدة لتعزيز الشراكة بين الشركات الاستثمارية والقطاع المصرفي الكويتي، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن توقيع اتفاقية تعيين بنك الخليج كوكيل بيع، وذلك وفقا لقانون هيئة أسواق المال، ويقوم بموجبه البنك بدور وكيل بيع لصندوق الوطنية الاستثماري التابع لشركة الاستثمارات الوطنية، وتم اختيار بنك الخليج كونه بنكا كويتيا رائدا خاضعا لرقابة بنك الكويت المركزي ومرخصا له القيام بمهام وكالة البيع من قبل هيئة أسواق المال.



وأعلنت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي، أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع بنك الخليج تهدف لمضاعفة الجهود التسويقية والترويجية لمنتجات الشركة للمستثمرين المحتملين بالكويت والمنطقة، من خلال تقديم بنك الخليج وعبر شبكة أفرعه المنتشرة محليا خدمة بيع صندوق الوطنية الاستثماري، ما سينعكس إيجابا في الوصول إلى أكبر قاعدة عملاء من المستثمرين.



وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج وليد مندني، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.



قيمة مضافة



وفي هذا السياق، قال المخيزيم: «يسرنا توقيع الاتفاقية مع بنك الخليج، والتي تعتبر قيمة مضافة للطرفين، حيث إن شركة الاستثمارات الوطنية تحرص دائما على تقديم خدمات إضافية ومنتجات استثمارية ذات جودة عالية للعملاء، وأصبح الآن صندوق الوطنية الاستثماري متاحا للاستثمار لعملاء الخدمة المصرفية لبنك الخليج».



وأضاف أن بنك الخليج مشهود له بتقديم الخدمات المالية الرائدة بشبكة فروع واسعة الانتشار داخل البلاد، ونعتقد بأن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا لتفاهم مشترك منذ فترة طويلة بين المؤسستين الرائدتين، ولا شك في أنها ستساعد في بناء قاعدة عريضة من المستثمرين، والحث على الاستثمار بشكل أكبر في الصناديق الاستثمارية التي ترتكز على أسس استثمارية ذات عوائد مستدامة وموزونة المخاطر.



واختتم المخيزيم حديثه، قائلا: «تسعى شركة الاستثمارات الوطنية دائما إلى خلق مسارات جديدة للنمو متجاوزة في ذلك العديد من التحديات والعقبات الاقتصادية، عبر اقتناص أفضل الفرص المتميزة والتطلع دوما نحو الريادة، من خلال طرح منتجات وخدمات استثمارية تلبي كافة احتياجات العملاء وتحقق عوائد مالية مميزة، معتمدة على سجلها الحافل من الإنجازات وفريق عملها الذي يتمتع بخبرة طويلة».



مجالات تعاون أوسع



من جانبه، قال مندني إن الاتفاقية مع شركة الاستثمارات الوطنية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للبنك، وتفتح مجالات أوسع للتعاون بين الجانبيبن مستقبلا، لاسيما وانها تدعم جهود البنك الهادفة إلى تعزيز مساعيه البناءة لتوسعة أعماله المصرفية الأساسية، مشيرا إلى أن بنك الخليج يسعى دائما إلى تطوير تجربة عملائه المصرفية وتوفير كافة الاحتياجات الاستثمارية لخدمة جمهور المتعاملين مع البنك.



وأعرب مندني عن سعادته لتوقيع الاتفاقية والتي تأتي تأكيدا للمركز الريادي لبنك الخليج في السوق في مجال الشراكات الاستراتيجية والتي تهدف إلى تعزيز قاعدة العملاء، كما أن الاتفاقية مع «الاستثمارات الوطنية»، تنبع في الأصل من منطلق الثقة المتبادلة في كفاءة وفاعلية المؤسستين.



وأوضح مندني أن الاتفاقية مع شركة الاستثمارات الوطنية تضمن تسويق وتوزيع وحدات صندوق الوطنية الاستثماري، وهو من الصناديق الاستثمارية الرائدة في الكويت والمنطقة، معربا عن ثقته في أن يصبح بنك الخليج شريك متميز مع شركة الاستثمارات الوطنية، وأن ينعكس الأثر الإيجابي لهذه الاتفاقية على تحقيق تطلعات المساهمين والعملاء ذوي الملاءة المالية.



عائد مميز



قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم إن صندوق الوطنية الاستثماري هو أحد الصناديق الاستثمارية الرائدة من حيث الأداء في مجال الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصـــة الكويـت، وقد حقـــق الصندوق عائدا مميزا بلغت نسبته 285.8% منذ طرح الصندوق في 5 مايو2001.



وفي عام 2018 بلغ عائد الصندوق 8.35% متخطيا بذلك عائد مؤشر السوق العام في الكويت، والذي بلغ حينها 5.23%، كما حافظ الصندوق على ترتيبه الجيد بين فئة الصناديق الكبيرة الحجم والتي تفوق 50 مليون دينار، محققا أداءا جيدا بلغت عوائده 22.5% منذ بداية العام و285.8% منذ التأسيس.



وذكر المخيزيم أن صافي قيمة أصول صندوق الوطنية الاستثماري يعد من أكبر صناديق الأسهم المحلية بإجمالي أصول تبلغ حوالي 152 مليون دينار، كما بلغ صافي قيمة الوحدة 762 فلسا كما في 30 نوفمبر 2021، وقد قام الصندوق بإجراء توزيعات نقدية مجزية للمساهمين منذ التأسيس حيث بلغت التوزيعات 65% بالإضافة إلى 160% كأسهم منحة.



وأضاف أن صندوق الوطنية مستمر في اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية والعمل على الاستفادة منها، وذلك يتماشى مع خطة ورؤية شركة الاستثمارات الوطنية الاستراتيجيـــة للنمو والتي ترتكز على معايير فنية دقيقة في اقتناء الفرص الاستثمارية.