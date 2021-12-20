تحت رعاية وحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، والوكلاء المساعدين، تنظم وزارة النفط حفل جائزة (النفط تبتكر) صباح اليوم (الاثنين)، وذلك في مسرح مجمع القطاع النفطي.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن الجائزة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة منذ عدة أشهر تهدف إلى تبني برامج عمل جديدة داخل الوزارة، وترسيخ ثقافة الابتكار ونشرها لمواجهة التحديات التي تواجه مسيرة العمل، حيث من المقرر الكشف عن الفرق الفائزة وتكريمهم.



الكوادر الوطنية



وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح إن وزارة النفط تدعم الكوادر الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية للتطور، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على تبني الأفكار البناءة الجديدة التي تسهم في تطوير العمل الداخلي، ولذلك جاءت جائزة (النفط تبتكر) لتحفيز العاملين على الابتكار لتطوير المهارات وتوفير بيئة عمل تناسب التطلعات والأهداف المستقبلية.

وذكر الوكيل ان العاملين في وزارة النفط يقومون بدور محوري في تنمية الاقتصاد الكويتي، ولذلك تحرص الوزارة على الاستثمار في برامج التطوير المهني لتنمية المواهب الكويتية ومنح الشباب الكويتي فرصة بناء مستقبلهم ومسارهم المهني داخل القطاع النفطي.



وأضاف: «تفخر وزارة النفط بأن نسبة التكويت لديها تبلغ 100% وذلك منذ عدة سنوات مضت، وتحرص الوزارة على تطوير الكفاءات لديها وتقديم الدعم للعاملين بهدف اكتساب المزيد من الخبرات العلمية والعملية».



تطوير العمل



من جانبها، قالت مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح، إن جائزة (النفط تبتكر) تهدف إلى تطوير العمل داخل الوزارة في جميع المجالات، مشيرة إلى أن الجائزة تأتي من حرص الوزارة إلى توجيه العناية الفائقة بالموظفين.



وقالت إن المشاريع والبرامج التي قدمها العاملون في وزارة النفط تعتبر إضافة كبيرة للوزارة في خلق جيل من العاملين قادر على القيادة وحريص على استخدام التكنولوجيا الحديثة بالبرامج الفنية والاقتصادية والأعمال الإدارية والمالية داخل الوزارة.